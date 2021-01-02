В Хабаровске несколько десятков человек пришли на традиционную субботнюю акцию в поддержку экс-губернатора Фургала

В Хабаровске несколько десятков человек пришли на традиционную субботнюю акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. В основном на главной площади у дома правительства собрались люди пенсионного возраста, передает местный новостной ресурс DVHAB. По его данным, собравшиеся порассуждали о политике и жизни, вспомнили Фургала, блогеры снимали происходящее, вокруг ходили полицейские и жители города, которые просто пришли погулять. Плакатов и баннеров не было. Раздался единичный призыв о свободе. Впервые с начала июля, когда Фургал был задержан по подозрению в организации убийств, обошлось без шествий в его поддержку. Люди померзли, потоптались и разошлись. В пресс-службе мэрии Хабаровска заявили о прекращении митингов в поддержку бывшего губернатора.

Принятые законы по цензуре, иноагентам и митингам, которые вступят в силу в этом году, не смогут свести к нулю общественную активность. В этом уверен социолог Григорий Юдин.

Юдин подчеркнул, что у всех протестов в России одна и та же объединяющая черта – эти протесты связаны с запросом на самоуправление.