Издание Bellingcat намерено в ближайшее время опубликовать новые данные о возможной причастности ФСБ к отравлениям россиян. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал болгарский журналист Христо Грозев.

Грозев отметил, что располагает данными о как минимум трех смертях и двух покушениях, к которым могут быть причастны фигуранты расследования об отравлении «Новичком» политика Алексея Навального. Эти сведения касаются «важных общественных деятелей».

