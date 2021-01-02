В Великобритании нарастят производство вакцины от коронавируса AstraZeneca до 2 млн доз в неделю

В Великобритании каждую неделю, начиная с середины января, в продажу будет поступать до 2 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, сообщило издание The Times.

Британский регулятор в среду одобрил вакцину Oxford-AstraZeneca от COVID-19.

Всего с начала пандемии в Великобритании выявлено 2,55 млн инфицированных коронавирусом и 74,2 тыс. скончавшихся от связанных с ним заболеваний, сообщает американский университет Джона Хопкинса.