Власти Хабаровска сообщили о прекращении акций в поддержку Фургала

Власти Хабаровска сообщили о прекращении несогласованных акций в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии города.

Между тем, как сообщает местное издание DVHab, к зданию краевого правительства все-таки вышли несколько десятков людей, преимущественно пенсионеров, без плакатов и баннеров. Они кричали «Свободу». Их окружили полицейские. Вскоре они мирно разошлись.

Ранее акции, начавшиеся 11 июля после задержания бывшего губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство, были ежедневными. Самые многочисленные проходили по субботам. Сейчас, по данным администрации Хабаровска, по будням митинги не проводятся.