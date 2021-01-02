Журналист Bellingcat Грозев сообщил о возможной причастности предполагаемых отравителей Навального еще к 3 убийствам

Журналист Bellingcat Христо Грозев сообщил о возможной причастности предполагаемых отравителей Алексея Навального еще к трем убийствам. На это указывает опубликованная накануне информация о передвижениях трех сотрудников ФСБ, которые стали фигурантами журналистского расследования о покушении на главного критика Кремля, рассказал Грозев в интервью «Эху Москвы». Он пообещал обнародовать новые сведения в течение двух недель. Они будут касаться, в том числе, важных общественных деятелей.

События, связанные с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, вряд ли оставляют повод для оптимизма относительно российской политической системы. Такое мнение в эфире Эха выразил публицист и историк Николай Сванидзе.

По словам Сванидзе, насколько жестко будут себя вести власти, покажет время.