Родственники убитых в Грозном жителей Ингушетии заявили о готовности уладить конфликт после угроз кровной мести с чеченской стороны. Для этого они готовы направить делегацию в Чечню. Видеообращение представителей тейпа Султыговых и Тимурзиевых размещено в телеграм-канале портала Фортанга.орг. Они говорят, что не признают терроризма, а погибшие братья Тимурзиевы, убившие сотрудника грозненской ППС, совершили преступление. Родные молодых людей выразили соболезнование семье убитого Магомеда Джабраилова и пожелали здоровья раненому полицейскому.

Нападение на сотрудников ППС было совершено в понедельник в центре Грозного. Один погиб, второй был ранен. Нападавших застрелили. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, это были уроженцы Ингушетии. Их родственники поначалу потребовали доказательств, после чего Кадыров и родные полицейских, как передает портал Кавказский узел, объявили им кровную месть.

Накануне ответственность за стрельбу взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на связанную с ИГИЛ газету. Никаких доказательств участия группировки в нападении не приводится.

Высказываниями о кровной мести, которые прозвучали от руководства Чечни шокирован первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин.

Рашкин считает, что эта тема должна быть рассмотрена Госсоветом.