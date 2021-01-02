Основатель AliBaba, миллиардер Джек Ма исчез из жюри основанного им конкурса Africa’s Business Heroes

Об этом пишет газета Financial Times.

Сначала бизнесмен пропустил финал конкурса, который проходил в ноябре. Затем его удалили из списка судей и наконец перестали показывать в промо-видео. Представитель AliBaba объясняет это сложностями с графиком предпринимателя.

В начале ноября финтех-гигант Ant Group (подразделение Alibaba) должен был выйти на биржи в Гонконге и Шанхае. Компания планировала привлечь почти 35 миллиардов долларов, что могло стать крупнейшим IPO в истории. Однако за два дня до этого Ant Group сообщила, что получила от регуляторов Китая сообщение о приостановке IPO из-за — цитата — «существенных вопросов».