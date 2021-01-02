Пользователи вотсаппа по всему миру сделали более 1,4 млрд звонков в канун Нового года

Таким образом, установлен новый рекорд по числу вызовов за 1 день. Об этом говорится в пресс-релизе компании-владельца мессенджера, FAcebook.

Число звонков, по данным компании, выросло более чем на 50% по сравнению 31-м декабря 2019-го. Кроме того, с помощью Facebook и Instagram было проведено более 55-ти миллионов живых трансляций. Общее число пользователей вотсаппа превышает два миллиарда.