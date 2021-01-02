Во Франции в очередной раз ужесточат ограничения в связи с коронавирусом

Начиная с сегодняшнего дня, в 15 департаментах на юго-востоке и северо-востоке страны, где эпидемиологическая ситуация наиболее тяжелая, начало комендантского часа переносится с 8 вечера на 6.

Франция лидирует по заболеваемости коронавирусом в Западной Европе и занимает по этому показателю пятое место в мире. В стране заразились почти три миллиона человек, свыше 60-ти тысяч умерли. В конце прошлого года страна была закрыта на второй общенациональный карантин, но к Рождеству ограничения начали снимать. В то же время, например, рестораны остаются закрыты до сих пор, и недавно стало известно, что возобновление их работы, которое планировалось 20-го января, снова переносится. На Новый год полицейские накрыли сразу несколько нелегальных массовых вечеринок в разных частях страны, их организаторы задержаны.