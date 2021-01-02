Родственники напавших на полицейских в Грозном заявили, что готовы приехать в Чечню и уладить конфликт

Ранее семья погибшего сотрудника МВД объявила им кровную месть.

Спустя четыре дня после трагедии они выразили соболезнования семье погибшего, Магомеда Джабраилова и пожелали выздоровления его раненому коллеге. В обращении, которое распространил телеграмм-канал Fortanga.org сказано, что уважаемые люди из этого тейпа (объединения семей) готовы приехать в республику, чтобы разрешить конфликт. Авторы сообщения добавили, что они так долго медлили с этими словами, поскольку изначально виновность Тимурзиевых была не окончательно ясна.

Нападение произошло в минувший понедельник. По данным властей, братья Хасан и Хусейн Тимурзиевы напали с ножами на пост ППС в центре Грозного. В результате оба нападавших убиты на месте.

Агентство Reuters сегодня сообщало, что ответственность за это нападение взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство».