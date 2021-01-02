Три страны возобновят авиасообщение с Великобританией, прерванное из-за нового, более заразного штамма коронавируса

Как следует из сообщения в твиттере британского министерства транспорта, со 2-го января возобновляются рейсы из Латвии и Норвегии, с 8-го – из Индии.

Новый штамм обнаружили в середине декабря – по оценкам разных медиков, он может быть до 70-ти процентов заразнее прежних вариаций Covid-19. В то же время данных о более тяжелом клиническом течении этой формы коронавируса нет.

Позже новый вариант вируса начали находить в США, Канаде, Австралии, Японии, ЮАР и некоторых других европейских странах, в том числе в приграничных с Ленобластью районах Финляндии. Сама Россия тоже приостановила с Соединенным Королевством воздушное сообщение и ввела для всех приезжающих оттуда обязательный 14-дневный карантин.