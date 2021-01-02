Правительство Беларуси разрешило местным властям взимать плату за выезд из республики на автомобиле

Документ опубликовали на национальном правовом интернет-портале.

Новые правила будут действовать в течение этого и следующего годов. Они распространяются только на автомобили весом больше пяти тонн, либо на такие, где кроме водительского есть еще минимум восемь мест.

Сбор не должен превышать 87 белорусских рублей (чуть больше 2400 российских по текущему курсу). Взимать его будут как за машины физлиц, так и с предпринимателей и организаций – но только на границах с Украиной и Евросоюзом.