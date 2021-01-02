Глава BioNTech Угур Шахин допускает перебои в снабжении Евросоюза вакцинами от коронавируса

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Spiegel.

По мнению Шахина, сбои поставок возможны, так как одобренных вариантов по-прежнему слишком мало, и со стороны других производителей возможны задержки. В то же время он пообещал, что его компания будет стараться нарастить производство по-максимуму, чтобы компенсировать этот дефицит.

Вчера стало известно, что вакцина от Covid-19 производства Pfizer и BioNTech первой в мире получила официальное одобрение ВОЗ.