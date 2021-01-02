Об этом заявил в эфире Эха Москвы глава группы, болгарский журналист Христо Грозев.
По его словам, он располагает данными о как минимум трех смертях, к которым могут быть причастны фигуранты расследования об отравлении «Новичком» политика Алексея Навального. Эти данные касаются «важных общественных деятелей».
Bellingcat в течение 2 недель опубликует данные о новых убийствах, с которыми могут быть связаны сотрудники ФСБ
Об этом заявил в эфире Эха Москвы глава группы, болгарский журналист Христо Грозев.