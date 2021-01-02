Президент США Дональд Трамп раскритиковал сенат за то, что тот принял оборонный бюджет вопреки его вето

Об этом он написал в своем твиттере. Документ, помимо прочего, предусматривает санкции против российских трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Проект бюджета поддержала сначала Палата представителей, а затем и сенат. Президентское вето было преодолено двумя третями голосов в верхней палате.

Трампу в бюджете не понравился, в частности, раздел 230, который по его мнению дает слишком большие полномочия телекоммуникационным компаниям. Кроме того, документ предполагает дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество военных России и США и переименование ряда американских военных баз, названных в честь военачальников Юга в Гражданской войне.