Андрей Мягков выступил против того, чтобы каждое 31-е декабря показывать «Иронию судьбы»

Об этом исполнивший роль Евгения Лукашина актер рассказал в интервью газете «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Мягков пояснил, что, во-первых, не относит эту картину к своим любимым. А во-вторых, даже шедевр показывать по несколько раз каждый год – это, цитата, извращение. В то же время Мягков признал, что у зрителей может быть другое мнение.