Объем российского рынка кинопроката по итогам 2020-го сократился почти на 60% или на 32 с лишним миллиарда рублей

Объем российского рынка кинопроката по итогам 2020-го сократился на 32 с лишним миллиарда рублей. Такие подсчеты опубликовал на своем сайте Фонд кино.

В ушедшем году в российские кинотеатры было продано почти 89 миллионов билетов на 22,8 миллиарда рублей.

По оценке Фонда, такое сокращение обусловлено тем, что из-за коронавирусных ограничений в разных регионах страны кинотеатры не работали от 4 до 9 месяцев. При этом темп снижения кассовых сборов удалось сдержать благодаря российскому кино, которое компенсировало отсутствие в прокате зарубежных премьер.