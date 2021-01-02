Осужденный во Франции за беспорядки во время Евро-2016 Михаил Ивкин вернулся в Россию

Об этом рассказала агентству ТАСС член Общественной палаты Мария Бутина.

В декабре Ивкин получил 3 года тюрьмы и вскоре вышел на свободу, так как ему зачли срок пребывания под стражей во время следствия. Его осудили вместе с другим россиянином, Павлом Косовым. Тот получил 10 лет и остается в заключении во Франции. Обоих суд признал виновными в столкновениях болельщиков в Марселе после матча Россия-Англия. В результате один англичанин остался инвалидом.