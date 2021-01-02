Об этом сообщают в Минобороны России.
Для сравнения – довоенное население непризнанной Нагорно-Карабахской республики оценивалось в 150 тысяч. 60 человек приехали на автобусах из Еревана в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев только за последние сутки.
Эти миротворцы находятся там по перемирию, которое подписали 9-го ноября лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев при посредничестве российского президента Владимира Путина.
С момента прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе в свои дома вернулись свыше 47 тысяч беженцев
Об этом сообщают в Минобороны России.