С момента прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе в свои дома вернулись свыше 47 тысяч беженцев

Об этом сообщают в Минобороны России.

Для сравнения – довоенное население непризнанной Нагорно-Карабахской республики оценивалось в 150 тысяч. 60 человек приехали на автобусах из Еревана в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев только за последние сутки.

Эти миротворцы находятся там по перемирию, которое подписали 9-го ноября лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев при посредничестве российского президента Владимира Путина.