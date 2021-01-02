Зимняя погода придет в столицу с понедельника

Об этом рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, дневная температура на следующей неделе будет опускаться до восьми градусов мороза, а ночная — до десяти, причем положительных температур не будет уже в понедельник. Перемену погоды принесет юго-восточный ветер, который установится с 5-го января.

Климатическая норма для Москвы в январе, по данным за последние 10 лет, — от минус 6 до минус 10 градусов.