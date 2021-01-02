В аэропорту Бейрута запускавшие пиротехнику в честь Нового года случайно повредили четыре авиалайнера

Об этом сообщил в пятницу телеканал «Скай ньюс — Арабия» со ссылкой на источник в администрации национального перевозчика страны, компании Middle East Airlines.

По его информации, после проведения технического осмотра специалисты разрешили использовать только один самолет. У остальных на обшивке фюзеляжей обнаружены повреждения, которые требуют достаточно серьезного внеочередного ремонта.

На Новый год в Ливане, несмотря на запрет властей, распространены в том числе оружейные салюты и просто беспорядочная стрельба в воздух. В этом году известно об одной погибшей женщине, несколько человек госпитализированы, полиция задержала десятки нарушителей.