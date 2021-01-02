Вступил в силу закон, усиливающий неприкосновенность для экс-президентов страны

Документ, принятый Думой 9-го декабря, был одобрен СовФедом уже спустя неделю и подписан президентом Владимиром Путиным 22-го декабря.

В законе уточняется, что бывшие президенты не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности, задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, допросу или досмотру. Раньше такое ограничение касалось только действий, совершенных в период пребывания на посту или дел, связанных с исполнением полномочий главы государства.