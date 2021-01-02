На Кубе избавились от параллельной валюты

Это произошло в ходе экономической реформы, стартовавшей с 1-го января. Об этом сообщает агентство AFP. Долгие годы республика жила с двумя видами песо – конвертируемым и привязанным к доллару для туристов, и еще одной валютой для собственных граждан. Второй песо можно было поменять на первый по фиксированному курсу с ограничениями – либо на черном рынке. Таким образом, Куба была единственной страной в мире с двумя национальными валютами.

О реформе власти страны объявили три недели назад на фоне мощнейшей за 27 лет рецессии на фоне американских санкций и падения туризма из-за коронавируса. На острове будет одновременно в несколько раз повышена минимальная зарплата, снижены регулируемые цены на ряд товаров и установлена единая конвертируемая национальная валюта.