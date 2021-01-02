В результате ДТП в Удмуртии погибли три человека, в том числе семилетний ребенок

Пострадали, по предварительным данным, еще 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по республике.

Автомобили Kia Rio и Toyota Land Cruiser столкнулись на 47-м километре трассы Ижевск-Уфа из-за того, что водитель Тойоты попытался обогнать впереди идущую машину по встречной полосе. Оба водителя скончались, с пассажирами работаю три бригады скорой помощи.