Президент США Дональд Трамп устроит протестный митинг в Вашингтоне 6-го января

Мероприятие политик анонсировал в своем твиттере.

Конкретное место проведения будет объявлено позже, пока известно только время – 11 утра по Вашингтону (то есть 7 вечера по Москве).

Именно 6-го января обе палаты американского парламенты по плану должны будут окончательно утвердить итоги ноябрьских президентских выборов. Сам Трамп победу Джо Байдена до сих пор официально не признает, также ранее сегодня стало известно, что против утверждения итогов собираются выступить около 140-ка республиканцев в Палате представителей (всего там заседает 435 человек).