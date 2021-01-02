Об этом сообщает телеканал CNN.
Сенаторы преодолели вето президента Дональда Трампа двумя третями голосов. До этого Трамп отказался подписывать проект бюджета, который поддержали обе палаты парламента, назвав его «подарком России и Китаю».
Документ предусматривает, кроме того, дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских зенитно-ракетных комплексов и переименование ряда американских военных баз, названных в честь генералов-южан времен Гражданской войны.
Сенат США утвердил оборонный бюджет на 2021-й год с санкциями против «Северного потока-2»
Об этом сообщает телеканал CNN.