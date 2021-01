Песня Last Christmas спустя 36 лет после ее выхода стала самой популярной в Великобритании перед Новым годом

За неделю с 25 по 31 декабря было продано более 40 тысяч копий, еще свыше 9 миллионов прослушиваний принесли стриминговые сервисы, передает медиакомпания «Би-би-си» со ссылкой на составителей хит-парада. Это произошло в четвертую годовщину смерти музыканта Джорджа Майкла, одного из участников дуэта Wham, который исполнял популярную композицию. На втором месте в списке тоже песня далеко не новая — All I Want For Christmas Is You. Мэрайя Кэри впервые ее исполнила 26 лет назад.