Песня Last Christmas спустя 36 лет после ее выхода стала самой популярной в Великобритании перед Новым годом

За неделю с 25 по 31 декабря было продано более 40 тысяч копий, еще свыше 9 миллионов прослушиваний принесли стриминговые сервисы, передает медиакомпания «Би-би-си» со ссылкой на составителей хит-парада. Это произошло в четвертую годовщину смерти музыканта Джорджа Майкла, одного из участников дуэта Wham, который исполнял популярную композицию. На втором месте в списке тоже песня далеко не новая — All I Want For Christmas Is You. Мэрайя Кэри впервые ее исполнила 26 лет назад.
2021-01-02T00:11:50+03:00
2021-01-02T00:11:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:11, 02 января 2021
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