Норвегия, Латвия и Индия решили возобновить авиасообщение с Великобританией

Первые две страны снимают запрет уже сегодня, а Индия – 8 января. В то же время на днях власти России, напротив, продлили приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января включительно. Ряд стран Европы ранее закрыли границы для прибывающих из Соединенного королевства из-за того, что там обнаружили новый вариант коронавируса, который значительно заразнее прежнего.