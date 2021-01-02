Норвегия, Латвия и Индия решили возобновить авиасообщение с Великобританией

Первые две страны снимают запрет уже сегодня, а Индия – 8 января. В то же время на днях власти России, напротив, продлили приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января включительно. Ряд стран Европы ранее закрыли границы для прибывающих из Соединенного королевства из-за того, что там обнаружили новый вариант коронавируса, который значительно заразнее прежнего.
2021-01-02T00:09:54+03:00
2021-01-02T00:09:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:09, 02 января 2021
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