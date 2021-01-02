В Хорватии объявлен траур по погибшим во время разрушительного землетрясения

Все ветви власти страны единодушно поддержали решение объявить траур по жертвам землетрясения. 29 декабря страна пережила самый сильный удар за последние 140 лет, унесший жизни семи человек, в том числе одного ребенка. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,3 находился в 50 километрах от Загреба на глубине 10 километров. В столице были разрушены многие здания, особенно в историческом центре. Пострадал знаменитый католический собор 11 века. Однако, более других пострадал небольшой город Перинье, где половина домов превратилась в груды обломков. Колебания почвы ощущались практически во всех соседних странах. Причем не только на Балканах. В Словении из предосторожности даже пришлось остановить атомную электростанцию «Кршко»

Это уже не первое землетрясение, которое произошло в Хорватии в этом году. В конце марта эпицентр находился в 7 километрах от Загреба, но сила толчков была меньше – более пяти баллов по шкале Рихтера.