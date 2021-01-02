В России вступают в силу сразу несколько законов, которые затрагивают закупки юридических лиц

Они подразумевают в том числе и новые штрафы.

Изменения коснутся разных сфер деятельности. Например, с сегодняшнего дня компания-заказчик, которая сорвала срок оплаты по договору с субъектом малого или среднего предпринимательства должна будет выплатить штраф в размере от 30-ти до 50-ти тысяч рублей для должностного лица и от 50-ти до 100 тысяч для самой организации. В свою очередь, согласно закону, сам срок по соглашению не должен превышать 15-ти дней. Ранее в Госдуме говорили, что эти меры ввели для поддержки бизнеса, который столкнулся с проблемами из-за коронавируса.