Экспертный комитет в Индии одобрил вакцину против коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и AstraZeneca

Экспертный комитет в Индии, как сообщают местные СМИ, одобрил вакцину против коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Индия находится на втором месте по числу зараженных коронавирусом после США. По данным Университета Джонса Хопкинса, в этой стране зарегистрировано почти 10,3 млн заболевших. Умерли за время пандемии почти 149 тыс. человек. Ранее Великобритания первой одобрила вакцину AstraZeneca.