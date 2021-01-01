Экспертный комитет в Индии одобрил вакцину против коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и AstraZeneca

Экспертный комитет в Индии, как сообщают местные СМИ, одобрил вакцину против коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Индия находится на втором месте по числу зараженных коронавирусом после США. По данным Университета Джонса Хопкинса, в этой стране зарегистрировано почти 10,3 млн заболевших. Умерли за время пандемии почти 149 тыс. человек. Ранее Великобритания первой одобрила вакцину AstraZeneca.
2021-01-01T23:04:43+03:00
2021-01-01T23:04:43+03:00
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23:04, 01 января 2021
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