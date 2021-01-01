Организация «За права человека» опубликовала показания о пытках заключенных в Ангарске

После бунта в колонии в апреле часть осужденных перевели в СИЗО, в том числе Евгения Юрченко. Он рассказал на камеру, что силовики его били током в область гениталий, других заключенных избивали деревянным молотком, чтобы они признались в организации беспорядков. Также он утверждает, что был свидетелем, как четверо человек изнасиловали одного из заключенных.