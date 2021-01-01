«Мосгортранс» сообщает, что с 1 марта в наземном общественном транспорте столицы будет отключен беспроводной интернет

В предприятии пояснили, что это будет связано с работами по модернизации, поскольку услуга не удовлетворяет требованиям пользователей. Ожидается, что бесплатный Wi-Fi в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях вернется во втором полугодии, передает РИА «Новости».