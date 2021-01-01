Во Франции оштрафованы более 6,5 тысяч человек за нарушение комендантского часа в новогоднюю ночь

Такие данные приводит со ссылкой на полицию телеканал BFM TV. Общая сумма штрафов не называется, но за первое подобное нарушение во Франции взимают 135 евро, а в случае повторных сумма может приблизиться к 4 тысячам евро, передает ТАСС. В регионе Бретань на западе страны трое жандармов получили легкие травмы при попытке разогнать вечеринку с участием более 2 тысяч человек. С завтрашнего дня в ряде регионов страны комендантский час будет начинаться не с 20 часов, как сейчас, а с 18-ти. Запрет выходить на улицу действует до 6 утра.
2021-01-01T22:33:18+03:00
2021-01-01T22:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 01 января 2021
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