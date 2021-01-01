Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против российских газопроводов

Сенаторы вслед за Палатой представителей преодолели вето Дональда Трампа — документ одобрили более двух третей членов верхней палаты Конгресса. Он включает новые ограничения в отношении российских экспортных трубопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», запрет на сотрудничество военных России и США, требования к Пентагону нарастить активность в Черном море и в Арктике, и обязывает ЦРУ в течение 3 месяцев представить доклад о коррупции в России, передает РИА «Новости». Кроме того, оборонный бюджет США предусматривает дальнейшие поставки вооружений Украине и санкции против Турции за покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400.
2021-01-01T22:32:36+03:00
2021-01-01T22:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 01 января 2021
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