Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против российских газопроводов

Сенаторы вслед за Палатой представителей преодолели вето Дональда Трампа — документ одобрили более двух третей членов верхней палаты Конгресса. Он включает новые ограничения в отношении российских экспортных трубопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», запрет на сотрудничество военных России и США, требования к Пентагону нарастить активность в Черном море и в Арктике, и обязывает ЦРУ в течение 3 месяцев представить доклад о коррупции в России, передает РИА «Новости». Кроме того, оборонный бюджет США предусматривает дальнейшие поставки вооружений Украине и санкции против Турции за покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400.