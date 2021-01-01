Вступил в силу закон об очередной заморозке накопительной части пенсий

Он действует до конца 2023 года. Последние шесть лет шесть процентов от зарплаты россиян, которые должны идти им в накопительную часть, направляются на выплаты действующим пенсионерам. В правительстве отмечают, что новая заморозка позволит сэкономить федеральному бюджету 670 миллиардов рублей.