Родственники братьев Тимурзиевых объявили о готовности приехать в Чечню, чтобы уладить конфликт

Родственники братьев Тимурзиевых, которые напали на полицейских в центре Грозного, объявили о готовности приехать в Чечню, чтобы уладить конфликт. Ранее семья погибшего сотрудника МВД объявила им кровную месть.

Представители тейпа – то есть объединения близких семей — Султыговых и Тимурзиевых спустя четыре дня после трагедии выразили соболезнования семье погибшего сотрудника МВД Магомеда Джабраилова и пожелали здоровья его раненому коллеге. В обращении, которое распространил телеграмм-канал Fortanga.org сказано, что уважаемые люди из этого тейпа готовы приехать в чеченскую республику, чтобы разрешить конфликт. Авторы сообщения добавили, что они так долго медлили с этими словами, поскольку изначально ситуация была не ясна, а из опубликованного в первый день видео было не понятно, совершили ли братья Тимурзиевы преступление.

Вчера интернет-издание «Кавказский узел» написало, что родственники убитого полицейского объявили ингушскому тейпу кровную месть. По данным сайта чеченцы были возмущены тем, что жители соседнего региона не приехали, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего и даже не принесли соболезнования.

Инцидент, о котором идёт речь, произошел в минувший понедельник. Как объявили чеченские власти, братья Хасан и Хусейн Тимурзиевы – напали с ножами на пост ППС в центре Грозного. В результате один сотрудник МВД погиб, один попал в больницу, а оба нападавших убиты на месте.

Агентство Reuters сегодня сообщало, что ответственность за это нападение взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство»*. Тем не менее, каких-либо доказательств причастности к этой атаке она не представила.

* организация запрещена в РФ