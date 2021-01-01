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Эксклюзив Эха 22:04, 01 января 2021

Журналист Христо Грозев пообещал опубликовать новые сведения о загадочных смертях, к которым могут быть причастно ФСБ

Журналист группы Bellingcat Христо Грозев пообещал опубликовать новые сведения о загадочных смертях, к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ. Об этом Грозев сообщил в эфире радиостанции «Эха Москвы».

По словам Грозева, продолжение расследования появится максимум через две недели.

Журналист Николай Сванидзе полагает, что в России уже наступила диктатура. В эфире «Эха Москвы» он отметил, что сделал такой вывод после отравления Алексея Навального.

По словам Николая Сванидзе, насколько жестко будет вести себя власти, покажет время.



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