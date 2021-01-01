По сведениям CNN, против утверждения итогов президентских выборов в США, собираются выступить 140 республиканцев

Предполагается, что это произойдет на совместном заседании обеих палат Конгресса 6 января. Телеканал отмечает, что у Республиканской партии практически нет шансов повлиять на выборы, однако они могут затянуть процедуру на несколько часов.

В середине декабря коллегия выборщиков утвердила победу демократа Джо Байдена. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражения.