Христо Грозев сообщил, что у Bellingcat есть данные о 3 возможных убийствах, к которым могут быть причастно ФСБ

Журналист Христо Грозев сообщил, что у группы Bellingcat есть данные о трех возможных убийствах, к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ. В эфире «Эха Москвы» он отметил, что новые сведения будут опубликованы в течение двух недель и будут касаться, в том числе, важных общественных деятелей.

Накануне Христо Грозев опубликовал информацию о перемещениях фигурантов его предыдущего журналистского расследования, в котором были названы имена тех сотрудников ФСБ, кто, как утверждалось в публикации, причастен к отравлению политика Алексея Навального.