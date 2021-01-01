В СК сообщили о задержании пьяного водителя, который насмерть сбил фельдшера Скорой помощи

Это произошло в пять утра на трассе А108 под Серпуховым. Подозреваемый выехал на встречную полосу и там сбил полицейского, медика и двух спасателей, которые прибыли на место ДТП.
Фельдшер погиб сразу. Сотрудник ДПС госпитализирован.
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Это произошло в пять утра на трассе А108 под Серпуховым. Подозреваемый выехал на встречную полосу и там сбил полицейского, медика и двух спасателей, которые прибыли на место ДТП.
Фельдшер погиб сразу. Сотрудник ДПС госпитализирован.
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…