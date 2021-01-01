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21:06, 01 января 2021

В СК сообщили о задержании пьяного водителя, который насмерть сбил фельдшера Скорой помощи

Это произошло в пять утра на трассе А108 под Серпуховым. Подозреваемый выехал на встречную полосу и там сбил полицейского, медика и двух спасателей, которые прибыли на место ДТП.

Фельдшер погиб сразу. Сотрудник ДПС госпитализирован.



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