В СК сообщили о задержании пьяного водителя, который насмерть сбил фельдшера Скорой помощи

Это произошло в пять утра на трассе А108 под Серпуховым. Подозреваемый выехал на встречную полосу и там сбил полицейского, медика и двух спасателей, которые прибыли на место ДТП.

Фельдшер погиб сразу. Сотрудник ДПС госпитализирован.