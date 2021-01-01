Турецкий Минздрав сообщил, что в стране обнаружены 15 случаев заражения так называемым британским штаммом коронавируса

Въезд на территорию Турции из Великобритании временно приостановлен, — отметил глава ведомства Фахреттин Коджа.



В середине декабря британские власти сообщили, что в стране найден мутировавший коронавирус, который распространяется на 70% быстрее первоначального. В этой связи ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.