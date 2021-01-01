Группа Bellingcat обнаружила три убийства, которые могут быть связаны с возможными отравителями из ФСБ

Группа Bellingcat, как сообщил ее журналист Христо Грозев, обнаружила три убийства, которые могут быть связаны с возможными отравителями из ФСБ. В эфире «Эха Москвы» Грозев отметил, что речь идет о фигурантах его журналистского расследования, где были названы имена тех, кто, возможно, причастен к применению химического оружия «Новичок» в отношении политика Алексея Навального.

Грозев пообещал, что новые сведения будут опубликованы в ближайшие две недели. Накануне он обнародовал таблицу с информацией о поездках предполагаемых участников отравления Алексея Навального.