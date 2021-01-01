В Словении начнут проводить экспресс-тесты на коронавирус при въезде в страну

Новая мера начнет действовать уже завтра. Она освободит от необходимости проходить 10-дневный карантин всем гражданам, которые прибывают из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекции. В этот список входят все государства Европы, — передает ТАСС.