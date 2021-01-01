Родственники убитых в Грозном жителей Ингушетии после заявлений о кровной мести сообщили о готовности уладить конфликт

Родственники убитых в Грозном жителей Ингушетии после заявлений в Чечне о кровной мести сообщили о готовности уладить конфликт, — передает портал Фортанга.орг. Видеообращение размещено в телеграм-канале портала. В нем представители тейпа Султыговых и Тимурзиевых отметили, что убитые братья Тимурзиевы совершили преступление, и что их родственники не признают терроризм и готовы приехать в Чечню.

Также тейпы выразили соболезнования семье погибшего чеченского полицейского. Он был убит в понедельник в результате нападения двух мужчин, вооруженных ножами, — сообщил тогда глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, террористы были застрелены. Родственники убитых из Ингушетии потребовали доказательств их преступления, после чего родные полицейских, как передает портал Кавказский узел объявили им кровную месть.