Власти Франции ужесточают в ряде регионов карантинные ограничения

В 15 департаментах с завтрашнего дня комендантский час будет начинаться не с 20 часов, а с 18. Запрет выходить на улицу действует по всей стране до 6 утра.

Лица, которые должны возвращаться домой после 18 по работе или серьезным личным обстоятельствам, должны иметь с собой соответствующий документ, — передают местные СМИ.

Французские власти сообщили, что в новогоднюю ночь за соблюдением комендантского часа следили более ста тысяч силовиков. При этом на западе страны легкие травмы получили трое жандармов, которые попытались разогнать вечеринку с участием более двух тысяч человек.