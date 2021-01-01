Журналист Bellingcat пообещал опубликовать сведения о загадочных смертях,к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ

Журналист группы Bellingcat Христо Грозев пообещал опубликовать новые сведения о загадочных смертях, к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Х.Грозев отметил, что речь идет о фигурантах его журналистского расследования, где названы имена тех, кто якобы причастен к отравлению политика Алексея Навального. «Расследование продолжается. Я же намекнул, что мы не оставим расследование только на уровне Навального – другие люди точно были, так как структура большая, очень хорошо профинансированная и занималась этим долго», — пояснил он.

Как уточнил Х.Грозев, новые сведения будут касаться «двух важных общественных деятелей». «Есть три источника новой информации. Точно есть как минимум три дополнительных обоснованных гипотезы о возможных убийствах. Из них три реальных убийства и две попытки убийства», — сказал он.

Х.Грозев добавил, что продолжение расследования появится максимум через две недели.

Накануне журналист Bellingcat обнародовал таблицу с информацией о передвижениях предполагаемых участников операции по отравлению Алексея Навального. В ней собраны все даты поездок, пункты отбытии и назначения, в некоторых случаях указаны номера рейсов.