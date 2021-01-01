Калининградский телеканал «Каскад» объясняет обрезанное изображение В. Путина в новогоднем обращении техническим сбоем

Калининградский телеканал «Каскад» объясняет обрезанное изображение Владимира Путина в новогоднем обращении техническим сбоем. Местные зрители увидели президента без верхней части лица. Трансляцию вскоре прервали и поставили музыку.

На сайте канала говорится, что проводится расследование инцидента и виновные будут наказаны.