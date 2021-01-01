Журналист Bellingcat сообщил, что вскоре опубликует данные по возможным покушениям на общественно-значимых россиян

Журналист группы Bellingcat сообщил в эфире «Эха Москвы», что вскоре опубликует данные по возможным покушениям на общественно-значимых россиян. Христо Грозев накануне опубликовал сведения о поездках предполагаемых отравителей политика Алексея Навального из ФСБ. Навальный предложил поискать совпадения с таинственными необъяснимыми смертями.
2021-01-01T19:32:47+03:00
2021-01-01T19:32:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2767588-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 19:32, 01 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…