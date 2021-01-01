Журналист Bellingcat сообщил, что вскоре опубликует данные по возможным покушениям на общественно-значимых россиян

Журналист группы Bellingcat сообщил в эфире «Эха Москвы», что вскоре опубликует данные по возможным покушениям на общественно-значимых россиян. Христо Грозев накануне опубликовал сведения о поездках предполагаемых отравителей политика Алексея Навального из ФСБ. Навальный предложил поискать совпадения с таинственными необъяснимыми смертями.