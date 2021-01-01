Николай Сванидзе пока не будет прививаться от коронавируса из-за недоверия к российской вакцине

Журналист Николай Сванидзе сообщил, что пока не будет прививаться от коронавируса из-за недоверия к российской вакцине. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У меня пока нет оснований доверять нашей вакцине. Это дело не политическое, а физическое. Насколько я знаю, эта вакцина не на 100% проверена, и доверять на слово нашим властям в таком важном вопросе я не готов», — пояснил Н.Сванидзе.

Журналист считает, что президент РФ Владимир Путин «пока не принял решение о вакцинации по той же причине». «Он не вполне доверяет отечественной вакцине – просто не может об этом говорить как глава государства», — заключил Н.Сванидзе.